Lavoro TisoAccademia IC | Neet in Italia in miglioramento ma restano criticità

Nel 2025 si registra un miglioramento nel numero di NEET in Italia, ma persistono criticità legate a divari di genere e territoriali. Il fenomeno, che coinvolge giovani che non studiano, lavorano né seguono percorsi formativi, continua a rappresentare una sfida per il sistema sociale e occupazionale del paese. Nonostante i segnali positivi, è importante affrontare le cause strutturali che contribuiscono a questa situazione.

Calo significativo nel 2025, ma restano criticità strutturali tra divari di genere e territoriali. “Negli ultimi anni il fenomeno dei NEET – giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi – è stato uno dei principali indicatori del disagio giovanile in Italia. Il 2025, però, sembra portare con sé un segnale incoraggiante: secondo gli aggiornamenti del Laboratorio Dedalo della Fondazione Gi Group, infatti, il tasso di NEET tra i 15 e i 34 anni scende al 14,5%, in netto calo rispetto al 16,7% registrato nello stesso periodo del 2024. Si tratta di una diminuzione importante, che riduce il totale da circa 1,999 milioni a 1,748 milioni di persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

