Diritti Umani TisoAccademia IC | Faro imprescindibile ma sfida quotidiana

I diritti umani rappresentano un pilastro fondamentale per la tutela della dignità e dell'inclusione di ogni individuo. L'Accademia IC di Tiso sottolinea come questi diritti siano un faro imprescindibile, ma richiedano un impegno costante e quotidiano per tradursi in azioni concrete di giustizia sociale e rispetto universale.

Diritti umani: dalla Dichiarazione Universale all’impegno quotidiano per dignità, inclusione e giustizia sociale. “La Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che si celebra il 10 dicembre, rappresenta un appuntamento di grande valore simbolico e sociale. Questo giorno ricorda l’anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi nel 1948: un documento storico che sancì l’esistenza di diritti fondamentali, inalienabili e universali, appartenenti a ogni persona senza alcuna distinzione di razza, sesso, religione, opinione o origine sociale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Diritti Umani, Tiso(Accademia IC): “Faro imprescindibile ma sfida quotidiana”

#10dicembre #Giornata Mondiale dei Diritti Umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 77 anni: adottata e proclamata dalle #NazioniUnite il 10 dicembre 1948, rappresenta - oggi più che mai - il caposaldo della comunità internazionale per l - facebook.com Vai su Facebook

Gravissimo attacco al diritto d’asilo e ai diritti umani: i ministri dell’Interno dei paesi membri UE hanno approvato tre nuovi regolamenti che rafforzano il Patto migrazione e asilo, restringendo le tutele per chi cerca protezione. 1/3 Vai su X

Nasce l’Istituto dei diritti umani - Un centro dedicato al rispetto concreto dei diritti umani, promosso e riconosciuto da un intero continente. Si legge su vita.it