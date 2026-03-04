Never Stop Supporting l’installazione di Lilly che coniuga i valori di sport e ricerca

Un’installazione intitolata “Never Stop Supporting” è stata presentata da Lilly, che combina elementi di sport e ricerca. L’opera consiste in un paio di sci bianchi decorati con scritte nere, tra cui frasi come “A tutta come sempre, pittrice di curve”, “Noi ci siamo ovunque tu voglia andare” e “È solo una pausa tra due discese leggendarie”.

Un paio di sci bianchi su cui spiccano scritte nere: " A tutta come sempre, pittrice di curve ", " Noi ci siamo ovunque tu voglia andare ", " È solo una pausa tra due discese leggendarie ". Si tratta della nuova iniziativa che Lilly, azienda farmaceutica Sponsor Olimpico e Paralimpico di Milano Cortina 2026, ha dedicato a una delle sue testimonial, la campionessa di sci alpino nelle discipline di Slalom Parallelo e Super G e vincitrice della Coppa del Mondo di Slalom Gigante Marta Bassino, che non ha potuto vivere in prima persona i Giochi a causa del grave infortunio subito ad ottobre scorso durante un allenamento. Dopo lo stop forzato, l'atleta ha intrapreso un percorso di riabilitazione per tornare in pista il prima possibile, magari per gioire proprio come fatto da Federica Brignone a Cortina.