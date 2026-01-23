Salto con gli sci Mondiali | Prevc inarrestabile Insam 22esimo

Ai Mondiali di salto con gli sci di Oberstdorf, Domen Prevc si conferma protagonista, mentre l’azzurro Insam si piazza al 22º posto. Nonostante un avvio difficile, Prevc ha saputo mantenere alta la concentrazione e ottenere un risultato di rilievo. La gara ha mostrato l’alta competitività tra gli atleti, evidenziando lo stato di forma e la determinazione degli atleti in questa importante manifestazione internazionale.

Domen Prevc non si ferma ai Mondiali di salto con gli sci: dopo un inizio in salita, domina ancora. I risultati degli italiani Non sembrava una giornata favorevole per Domen Prevc, ma non si parla dei campioni fino alla fine e infatti sul trampolino HS235 di Oberstdorf è ancora una volta lui a dominare. Reduce da quattro vittorie consecutive tra qualificazioni e allenamenti, non ha fatto bene nel primo segmento di gara, anche a causa di una stanga di partenza significativamente più bassa rispetto agli avversari. Nell’ultima serie, però, ha dato il meglio superando il norvegese Marius Lindvik e riuscendo così ad accumulare un vantaggio importante rispetto alla seconda giornata.🔗 Leggi su Sportface.it

Salto con gli sci, Mondiali di volo: Prevc domina in qualificazione, la posizione di InsamNei Mondiali di volo, Domen Prevc si distingue nelle qualificazioni, confermando la sua superiorità.

Salto con gli sci, Domen Prevc favorito assoluto per i Mondiali di volo. Zajc e Kraft le principali alternativeDomen Prevc si presenta come il favorito principale ai Mondiali di volo 2025-26, che si terranno con alcune settimane di anticipo rispetto ai Giochi di Milano Cortina 2026.

