Salotto Bianco puntata 4 – 2025-26 | Puppo e Ambesi live

Stasera su Salotto Bianco, Dario Puppo e Massimiliano Ambesi ci accompagnano in un viaggio tra emozioni e grandi protagonisti dello sport invernale. Con Federico Pellegrino, nuovo portabandiera di Milano Cortina 2026, scopriremo le sfide e i successi di un’ultima settimana ricca di medaglie per l’Italia. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di neve e adrenalina.

Questa sera in compagnia di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi ci sarà Federico Pellegrino, neo portabandiera di Milano Cortina 2026, tra i protagonisti dell’ultima settimana di sport invernali che ha portato in tutto 20 podi all’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Salotto Bianco puntata 4 - 2025-26 Puppo e Ambesi live

