Salotto Bianco daily p 10 Milano Cortina 2026

I Giochi di Milano Cortina 2026 hanno portato una giornata intensa di sport e emozioni in Italia. Tra le gare di sci di fondo, sci alpino, snowboard cross e biathlon, gli atleti hanno dato il massimo, attirando l’attenzione di migliaia di tifosi. Le competizioni si sono svolte in diverse località, coinvolgendo le comunità locali e creando un grande fermento. I protagonisti hanno mostrato grande determinazione, lasciando il pubblico senza fiato. La giornata si conclude con una grande festa sulla neve, mentre gli organizzatori preparano il prossimo appuntamento.

I Giochi di Milano Cortina regalano una giornata memorabile per l’Italia tra sci di fondo, sci alpino, snowboard cross e biathlon. Dalla straordinaria rimonta di Federico Pellegrino nella staffetta di sci di fondo in Val di Fiemme che vale il bronzo, al secondo oro di Federica Brignone nel gigante di Cortina d’Ampezzo. Nel giro di un’ora arrivano anche l’argento di Lorenzo Sommariva e Michela Moioli nella gara mista di snowboard cross a Livigno, fino al capolavoro d’oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento di Anterselva nel biathlon. Ne parlano Dario Puppo e Massimiliano Ambesi a Salotto Bianco Daily, sul canale YouTube di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salotto Bianco daily p. 10 Milano Cortina 2026 Salotto Bianco daily p. 4 Milano Cortina 2026Anche senza medaglie ai Giochi di Milano Cortina, le emozioni sul ghiaccio non vengono meno. Salotto Bianco daily p. 5 Milano Cortina 2026Oggi a Milano si sono vissuti momenti memorabili durante la quarta giornata dei Giochi Olimpici invernali. Salotto Bianco daily p. 10 Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Salotto Bianco daily p. 4 Milano Cortina 2026; Salotto Bianco daily p. 5 Milano Cortina 2026. Salotto Bianco daily p. 8 Milano Cortina 2026La settima giornata con le medaglie di Milano Cortina in palio non ha rispettato completamente le attese, ma arriva uno splendido bronzo firmato Michela ... oasport.it A Salotto Bianco DAILY avviene un nuovo scontro. Oggi il nostro gladiatore MAX DECIMO MERIDIO @max_ambesi viene sfidato dal fantomatico “Guerriero della Luce” in ambito #ShortTrack. Il resto è storia. Ancora una volta MAX si alza sui pedali e vince per x.com OA Sport. Sia · Unstoppable. CHISSÀ SE ADESSO HA CAMBIATO IDEA! Dieci mesi fa raccontava sogni e obiettivi a Salotto Bianco. Oggi Flora Tabanelli è medaglia olimpica. Un bronzo che vale conferma, crescita e futuro. Il primo passo tra le grandi. facebook