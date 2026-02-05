Salone del Libro di Torino Umbria Regione ospite Bori | Una scelta culturale e un progetto di civiltà

Questa mattina è arrivata l’ufficialità: l’Umbria sarà la regione ospite del prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere. Un'occasione importante per mettere in mostra la cultura e le tradizioni di quella regione, come ha sottolineato il presidente Bori, parlando di una scelta che va oltre il semplice evento culturale, definendola un vero e proprio progetto di civiltà.

È ufficiale. L’Umbria sarà la Regione ospite della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere. E lo farà con uno stand originale, curato da un premio Compasso d’Oro, dove l’eleganza del design rivestirà la varietà dei contenuti. E con un’attenzione particolare al mondo dei fumetti, comics e manga e alla valorizzazione dell’ editoria locale. A raccontare il ruolo dell’Umbria è stato il vicepresidente e assessore con delega alla cultura, Tommaso Bori, intervenuto ieri a Torino, nella conferenza di presentazione del Salone. La candidatura della Regione, ha spiegato, "è mossa dalla consapevolezza che incentivare la lettura e promuovere l’editoria non sia soltanto una scelta culturale, ma un vero e proprio progetto di civiltà che, soprattutto in questa fase storica, intendiamo sostenere con determinazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

