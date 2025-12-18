Festività natalizie servizio di ludoteca al via nella sede della Fondazione Scopelliti

Le festività natalizie portano con sé gioia e condivisione. Per rendere questo periodo ancora più speciale, la Fondazione Antonino Scopelliti di Reggio Calabria inaugura un servizio di ludoteca gratuito presso la propria sede, offrendo ai bambini un’occasione di svago, creatività e divertimento in un ambiente accogliente e sicuro. Un’iniziativa pensata per coinvolgere le famiglie e vivere insieme momenti di allegria e spensieratezza.

© Reggiotoday.it - Festività natalizie, servizio di ludoteca al via nella sede della Fondazione Scopelliti Al via un servizio gratuito di ludoteca nella sede della Fondazione Antonino Scopelliti a Reggio Calabria. L'idea nasce nell’ottica di supportare le famiglie reggine durante le festività natalizie.I bambini, grazie a una consolidata partnership con l’associazione ludico-ricreativaLelefante. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Rilascio dei passaporti, servizio garantito dalla Questura anche durante le festività natalizie Leggi anche: Il concerto-spettacolo della Big Vocal Orchestra apre le festività natalizie al teatro Goldoni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cesa, Natale in Ludoteca e gita al Bosco delle Favole per le persone con disabilità - Per il Natale a Cesa ci sono due iniziative pensate per i più piccoli e per le persone con disabilità che accompagneranno le festività con ... pupia.tv

Foggia, festività natalizie: il cartellone di eventi allestito dall'amministrazione comunale - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.