Lenz Fondazione festeggia i 40 anni nella Sala Majakovskij
Venerdì 19 dicembre, Lenz Fondazione celebra 40 anni di creatività e innovazione nella suggestiva Sala Majakovskij di Parma. Un evento speciale che chiude un’intensa stagione dedicata ai progetti 2025 e all’Atlante sulla Violenza. Un’occasione unica per rivivere momenti significativi della storia della fondazione, accompagnati da performance live e testimonianze che testimoniano quattro decenni di passione e impegno nel teatro contemporaneo.
Venerdì 19 dicembre, a partire dalle 20.30, nell’iconica Sala Majakovskij di Lenz Teatro (via Pasubio 3E, a Parma), a chiusura dell'intensa stagione dei progetti 2025, al centro dell’Atlante sulla Violenza, è in programma una serataevento per celebrare i 40 anni di Lenz, con l'ensemble, con il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Lenz Fondazione compie 40 anni e invita a una serata di festa - 30 nella Sala Majakovskij della Fondazione parmigiana si terrà una serata evento a ingresso libero: a chiusura della stagione dei proget ... ansa.it
Questa mattina, in Sala Est, a Lenz Teatro, prove aperte per l’Università di Parma, di CASSANDRA di Lorenza Guerrini, artista in residenza triennale a LENZ Fondazione. Tratta da Agamennone di Eschilo, la prima è martedì 16 dicembre, alle 21.00. #cassandr - facebook.com facebook
