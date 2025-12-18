Lenz Fondazione festeggia i 40 anni nella Sala Majakovskij

Venerdì 19 dicembre, Lenz Fondazione celebra 40 anni di creatività e innovazione nella suggestiva Sala Majakovskij di Parma. Un evento speciale che chiude un’intensa stagione dedicata ai progetti 2025 e all’Atlante sulla Violenza. Un’occasione unica per rivivere momenti significativi della storia della fondazione, accompagnati da performance live e testimonianze che testimoniano quattro decenni di passione e impegno nel teatro contemporaneo.

Questa mattina, in Sala Est, a Lenz Teatro, prove aperte per l’Università di Parma, di CASSANDRA di Lorenza Guerrini, artista in residenza triennale a LENZ Fondazione. Tratta da Agamennone di Eschilo, la prima è martedì 16 dicembre, alle 21.00. #cassandr - facebook.com facebook

