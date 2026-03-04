Sal Da Vinci rinvia i festeggiamenti a Napoli | il pensiero per il piccolo Domenico

Sal Da Vinci ha deciso di rinviare i festeggiamenti a Napoli in segno di rispetto per il piccolo Domenico. La scelta è stata comunicata nelle ultime ore, evitando di tenere gli eventi programmati in questa fase. La decisione riguarda le celebrazioni previste dopo la vittoria alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. La data delle nuove feste non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Sal Da Vinci ha deciso di rimandare i festeggiamenti per la vittoria di Sanremo 2026 inizialmente previsti per oggi, mercoledì 4 marzo, a Napoli. Nonostante l'attesa dei fan per celebrare il primo posto al Festival, il cantante ha scelto di fare un passo indietro per evitare che il clima di festa coincidesse con il lutto che ha colpito la comunità locale (e anche tutta l'opinione pubblica nazionale). La decisione di posticipare l'evento è arrivata come segno di rispetto verso la famiglia del piccolo Domenico, i cui funerali si terranno proprio oggi. La scelta è maturata dopo la presa di coscienza del duro contrasto tra una folla festante, musica e allegria a Napoli, e il corteo funebre a Nola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cazzullo stronca la canzone di Sal da Vinci, e i social si accendono. Sul Corriere la definisce "brutta" e "colonna sonora di un matrimonio della camorra" #ANSA x.com

Sal Da Vinci ha raccontato un periodo difficile vissuto in passato. I soldi scarseggiavano, il lavoro andava male e lui viveva con una costante sensazione di sconforto e fallimento. Al suo fianco, a sostenerlo e a credere sempre in lui, la moglie Paola Pugliese. facebook