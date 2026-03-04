Sal Da Vinci sposta la festa a Napoli dopo Sanremo | il dolce pensiero al piccolo Domenico

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha deciso di spostare la festa nella sua Napoli. In un messaggio, ha dedicato il successo al piccolo Domenico, senza specificare altri dettagli. La decisione di cambiare location arriva inaspettata, lasciando intendere che l’artista preferisce celebrare il traguardo nella sua città natale.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci era pronto a tornare nella sua Napoli per abbracciare i fan e festeggiare insieme il primo posto alla kermesse e una carriera lunga e amata dal pubblico. Un momento di festa che, però, il cantante ha scelto di rimandare. I festeggiamenti, inizialmente programmati per il 4 marzo, sono stati posticipati per lasciare spazio a qualcosa di infinitamente più triste e prioritario: i funerali del piccolo Domenico, il bambino venuto a mancare dopo un trapianto di cuore danneggiato. Sal Da Vinci rimanda i festeggiamenti per il piccolo Domenico La festa per il ritorno a Napoli dopo la vittoria a Sanremo 2026 era prevista proprio per oggi, mercoledì 4 marzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sal da Vinci paralizza Sanremo, canta a Piazza San Siro la sua “Per sempre sì” tra la folla

