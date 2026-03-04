Sal Da Vinci posticipa i festeggiamenti per Sanremo per rispettare i funerali del piccolo Domenico

Sal Da Vinci ha deciso di posticipare i festeggiamenti per la vittoria a Sanremo a causa dei funerali di un bambino di nome Domenico. La scelta è stata presa per rispetto nei confronti dell'evento funebre che si tiene in giornata. La notizia è stata riportata da fonti locali e riguarda l'artista che aveva programmato di celebrare il risultato nella stessa giornata.

A causa del funerale di Domenico, Sal Da Vinci ha deciso di posticipare i festeggiamenti per la vittoria di Sanremo, per rispetto Oggi a Napoli Sal Da Vinci avrebbe dovuto tenere i grandi festeggiamenti per la vittoria di Sanremo che c’è stata sabato scorso con la canzone Per sempre sì. Ma oggi ricorrono anche i funerali del piccolo Domenico, il bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato e su cui ancora si sta indagando. Dopo che era stata diffusa notizia dei festeggiamenti, è stato fatto presente al deputato Borelli della concomitanza dei due eventi: uno bello e felice, l’altro tragico. A quel punto l’artista è stato avvisato ed ha deciso di sua spontanea volontà di rimandare i festeggiamenti: in questa giornata Napoli deve mantenere il silenzio ed esprimere il dolore per l’accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sal Da Vinci posticipa i festeggiamenti per Sanremo per rispettare i funerali del piccolo Domenico Funerali del piccolo Domenico: Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di SanremoNiente festa, per ora, a Napoli per Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. Oggi i funerali del piccolo Domenico, Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di SanremoVista la concomitanza tra i due eventi, l'uno tragico e l'altro festoso, il cantante napoletano ha deciso di posticipare i festeggiamenti per la sua... Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci. Argomenti discussi: Bambini e uso di smartphone e tablet, il vodcast con i consigli dei pediatri. Funerali del piccolo Domenico: Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di SanremoNiente festa, per ora, a Napoli per Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria di Sanremo con il brano Per sempre sì. Per il cantante partenopeo era in programma un evento per celebrare il successo ... napolitoday.it Sal Da Vinci annulla la festa oggi a Napoli: è il giorno dei funerali di Domenico Caliendo: «Il bimbo prima di tutto»Da un lato la gioia per un traguardo raggiunto dopo 50 anni di carriera, dall'altro il dolore per la morte di un bambino che è diventato il figlio di tutti. Sal Da Vinci, il ... ilmessaggero.it