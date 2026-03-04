Sal Da Vinci l’annuncio sul piccolo Domenico nel giorno dei funerali

Da una parte la gioia incontenibile per una vittoria attesa a lungo, dall'altra un dolore che ha colpito un'intera comunità. Due eventi opposti, destinati per una coincidenza a incrociarsi nello stesso momento, alle ore 15 di mercoledì 4 marzo. A Napoli era prevista la festa per celebrare il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026, con tanto di partecipazione annunciata del sindaco Gaetano Manfredi. A pochi chilometri di distanza, nella cattedrale di Nola, si sarebbero celebrati i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. Due appuntamenti fissati alla stessa ora, ma separati da un abisso emotivo.