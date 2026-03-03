Monaldi il giorno dell’autopsia sul piccolo Domenico Domani i funerali

Oggi si svolge l’autopsia sul corpo di Domenico, il bambino deceduto dopo aver subito un trapianto di cuore. La cerimonia funebre si terrà domani nel Duomo di Nola, dove sarà celebrato il rito funebre. La famiglia e le autorità attendono i risultati dell’esame per fare chiarezza sulla causa del decesso.

È il giorno dell’autopsia sul piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Domani i funerali nel Duomo di Nola. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Napoli, il giorno dell’autopsia sul piccolo DomenicoA Napoli, è il giorno dell’autopsia sul piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato.

