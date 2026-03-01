Chi è Paola Pugliese la moglie di Sal Da Vinci | Non avevamo nemmeno i soldi per comprare il latte per i figli

Paola Pugliese ha 58 anni e è la moglie di Sal Da Vinci, che ha 56 anni. La coppia ha raccontato di aver vissuto momenti difficili, arrivando a non avere abbastanza soldi per comprare il latte ai figli. Oltre a essere moglie di un cantante noto, Pugliese è anche la donna che ha ispirato la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023, “Per sempre sì”.

Paola Pugliese, 58 anni, non è solo la moglie di Sal Da Vinci, 56, è la musa ispiratrice della sua canzone vincitrice del Festival di Sanremo Per sempre sì. Ma Paola, che da ragazzina faceva la figurante in tv e l’estetista, è la sua prima fidanzata, la compagna di una vita, la madre dei suoi due figli e la consigliera più fidata. Inseparabili da oltre 40 anni, stanno insieme da quando lui ne aveva 15 e lei 16. Il legame tra Paola e Per sempre sì è diretto. Il brano vincitore a Sanremo 2026 nasce dalla loro storia, dalla promessa pronunciata oltre trent’anni fa. Quando le chiedono che effetto faccia sapere che la canzone dedicata a lei sta spopolando, Paola Pugliese risponde così: “È incredibile, è un’ondata di energia positiva che ci emoziona tantissimo, è un concentrato di sensazione belle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Paola Pugliese è la moglie di Sal da Vinci, la musa ispiratrice della canzone che ha portato il cantante a vincere il Festival di Sanremo 2026.

«Ho faticato tanto, avevo sette anni, ma grazie a mio padre ho avuto la fortuna di imparare dai grandi attori del teatro napoletano.

