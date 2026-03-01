La moglie di Sal Da Vinci Paola Pugliese | Non avevamo soldi nemmeno per il latte poi

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci, ha raccontato che in passato non avevano nemmeno soldi per il latte. Ha spiegato che ci sono stati momenti difficili in cui non sapevano come andare avanti, affrontando situazioni di estrema ristrettezza economica. La donna ha condiviso questi dettagli in un'intervista, offrendo uno sguardo sincero sulla loro vita prima del successo.

Dietro il successo travolgente di Per sempre sì, il brano che ha consacrato Sal Da Vinci al Festival di Sanremo, c’è una storia d’amore lunga oltre quarant’anni. Paola Pugliese, al suo fianco da quando erano adolescenti, non è solo la moglie, ma la colonna portante di una carriera fatta di cadute e rinascite. Il brano, già diventato un tormentone virale anche grazie al sostegno di icone come Del Piero e Mahmood, è un inno alla loro promessa di vita. Come ha spiega Pugliese a Repubblica: "Nasce dal nostro amore, dalla promessa che ci siamo fatti oltre 30 anni fa, ma vale per qualsiasi promessa. è un inno all'amore". Questo trionfo rappresenta il culmine di una lunga carriera, un miracolo arrivato dopo anni di incertezze di fronte all'evoluzione del mercato musicale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

“Chi la dura la vince.” Sal Da Vinci lo ha detto dopo la vittoria a Sanremo. E dentro questa frase c’è tutto: gli anni difficili, i sacrifici, la strada in salita. “Questa è la vittoria di tutti quelli che, come me, vengono dal basso”, ha aggiunto. Accanto a lui, la moglie P - facebook.com facebook

