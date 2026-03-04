Sal Da Vinci ha condiviso su Instagram una denuncia riguardo a una truffa legata all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L'artista afferma che un anello, simbolo della sua canzone vincitrice di Sanremo 2026, viene sfruttato in modo scorretto. Secondo quanto riferito, si tratta di un tentativo di truffa che coinvolge false rappresentazioni digitali dell’oggetto.

Sal Da Vinci nelle Stories di Instagram denuncia una truffa realizzata con l'AI che coinvolge l'anello simbolo della sua canzone Per sempre sì, vincitrice di Sanremo 2026. Gli anelli di Sal Da Vinci L'anello indossato da Sal Da Vinci a Sanremo 2026 è diventato iconico poiché parte della coreografia di Per sempre sì. Durante le sue esibizioni sul palco dell'Ariston infatti il cantante terminava sempre il brano indicando l'anulare della mano sinistra in cui spiccava un anello di diamanti, il simbolo dell'amore eterno raccontato nella sua canzone. Proprio come la coreografia del brano (ideata da Marcello Sacchetta), anche l'anello è diventato virale e cercatissimo sul web. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal da Vinci denuncia la truffa dell’anello di Per sempre sì: “Sciacallaggio”

Simulano la voce di Sal Da Vinci con l’AI per vendere l’anello virale di “Per sempre sì”. Il cantante denuncia la truffa: “È un fake, sono sciacalli”Il cantante denuncia sui social l'esistenza di uno store online che vende un anello con inciso il titolo del brano vincitore di Sanremo 2026, ma non...

Per sempre sì di Sal Da Vinci sbarca in Chiesa: parroco la intona durante l'omeliaNon è la prima volta che il sacro e il profano si incrociano sulle note di una canzone, ma il tempismo di Don Michele Schiavone, parroco della Chiesa...

Sal Da Vinci mania, dalla truffa dell'anello alle imitazioni - Vita in diretta 03/03/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal da Vinci denuncia la truffa....

Temi più discussi: L’anello Per sempre sì va a ruba, la rabbia del vincitore di Sanremo Sal Da Vinci: Sciacalli, è un fake; Vendono anelli con la scritta Per sempre sì, Sal Da Vinci replica: Non siamo noi. Si tratta di una fake; Festivale di Sanremo truccato. La Rai ha fatto vincere Sal Da Vinci. Lo dice Paolini; Per sempre sì di Sal da Vinci è l'inno del patriarcato?: Enrico Galiano risponde.

Simulano la voce di Sal Da Vinci con l’AI per vendere l’anello virale di Per sempre sì. Il cantante denuncia la truffa: È un fake, sono sciacalliIl cantante denuncia la truffa sui social: È un fake creato per sciacallaggio. Gli anelli falsi venduti a 19,99€ ... ilfattoquotidiano.it

Sal Da Vinci vittima di una truffa dopo Sanremo, anelli e collane a ruba sui social con voce replicata dall'AISal Da Vinci ha denunciato il profilo Per sempre sì Shop, si tratta di una truffa che sfrutta il nome del brano vincitore di Sanremo ... virgilio.it

Il cantante Edo Sparks ha realizzato e postato su Instagram una versione riarrangiata di "Per sempre sì" di Sal Da Vinci in inglese. Instagram | @edosparks facebook

Cazzullo stronca la canzone di Sal da Vinci, e i social si accendono. Sul Corriere la definisce "brutta" e "colonna sonora di un matrimonio della camorra" #ANSA x.com