Napoli in festa per Sal Da VincI | Orgoglio di questa città

A Napoli, la celebrazione per Sal Da Vinci coinvolge tutta la città, dalla periferia alle strade più centrali. La sua musica riempie le vie e i quartieri, rendendo impossibile passeggiare senza ascoltare le note che ormai sono diventate un tormentone. La festa si vive ovunque, tra sorrisi e sciarpe colorate, in un clima di grande entusiasmo collettivo.

Dalla periferia alle vie del centro, impossibile oggi a Napoli passeggiare senza essere investiti da quella melodia che sa già di tormentone.

Sal da Vinci con il pubblico di Napoli

