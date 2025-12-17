Stasera… che sera | Sal Da Vinci porta Napoli in prima serata su Canale 5 | ospiti e scaletta del concerto

Stasera, su Canale 5, Napoli si anima con un grande evento: Sal Da Vinci in concerto. Dalla suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, il cantautore porta in prima serata un omaggio alla sua lunga carriera, tra duetti, ospiti speciali e momenti emozionanti. Un appuntamento imperdibile per celebrare la musica e la tradizione partenopea, offrendo al pubblico un viaggio tra passato e presente.

© Movieplayer.it - Stasera… che sera: Sal Da Vinci porta Napoli in prima serata su Canale 5: ospiti e scaletta del concerto Dal palco di Piazza del Plebiscito alla prima serata di Canale 5: Sal Da Vinci celebra la sua carriera con un concerto ricco di duetti, omaggi e momenti indimenticabili. Stasera, martedì 17 dicembre, Canale 5 propone in prima serata, dopo La ruota della fortuna, Sal Da Vinci - Stasera. che sera, il concerto-evento dell'artista partenopeo. Si tratta della registrazione del live andato in scena lo scorso 6 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, a Napoli. Lo spettacolo, durato oltre due ore, ha visto Sal Da Vinci intrattenere un pubblico numerosissimo, che ha riempito la piazza cantando insieme a lui i brani più amati della sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: Stasera…che sera di Sal Da Vinci arriva in prima serata su Canale 5: quando in tv e scaletta Leggi anche: Ascolti tv ieri sera, sabato 27 settembre 2025: Ballando con le Stelle su Rai 1 contro Tu Sí Que Vales su Canale 5 in prima serata - I dati Auditel Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stasera… che sera: Sal Da Vinci porta Napoli in prima serata su Canale 5: ospiti e scaletta del concerto - Dal palco di Piazza del Plebiscito alla prima serata di Canale 5: Sal Da Vinci celebra la sua carriera con un concerto ricco di duetti, omaggi e momenti indimenticabili. movieplayer.it

Sal Da Vinci – Stasera… che sera!: il grande concerto evento in prima serata su Canale 5 - evento pensato per celebrare oltre quarant’anni di carriera di Sal Da Vinci. comingsoon.it

Sal Da Vinci - Stasera che sera: ospiti, scaletta ufficiale e De Martino 'tagliato' da Canale 5 - Mercoledì 17 dicembre Sal Da Vinci porta in tv il concerto “Stasera che sera! libero.it

Sal Da Vinci - LAMORE E TU Official Video

#Televisione - Sal Da Vinci su Canale 5: anticipazioni di “Stasera che sera!” x.com

Che sera stasera. Abbracci a voi tutti. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.