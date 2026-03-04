Arrigo Sacchi ha dichiarato che l’Inter si è risparmiata durante la partita contro il Como, in vista del derby contro il Milan. Sacchi ha commentato questa scelta come una strategia della squadra, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze. La partita si è svolta senza particolari incidenti o eventi rilevanti, e Sacchi ha espresso questa opinione in una dichiarazione pubblica.

Contro il Como, si è vista un'Inter giocare con il freno a mano tirato. Chivu ha optato per un ampio turnover, facendo riposare alcuni dei giocatori più importanti (Dimarco, Thuram, Akanji, Barella) in vista del derby contro il Milan, in calendario domenica 8 marzo alle 20:45. In merito a questa scelta si è espresso anche Arrigo Sacchi sulle pagine della 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, il commento dell'ex allenatore del Milan su Como-Inter nella settimana del Derby della Madonnina. "L'Inter ha lo scudetto praticamente in tasca e soltanto se si addormenta può perderlo (ha dieci punti di vantaggio sul Milan). È una formazione che fa della solidità e delle verticalizzazioni i punti di forza.

© Pianetamilan.it - Sacchi è convinto: “L’Inter si è risparmiata a Como in vista del derby contro il Milan”

