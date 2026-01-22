Lo sfogo di Luciano Spalletti mette in luce la complessità delle dinamiche di gioco e i risultati della sua squadra. Nonostante le strategie adottate, la relazione tra possesso palla e vittorie appare ambigua. Questa situazione evidenzia le sfide di una gestione tattica e le difficoltà nel trovare un equilibrio efficace in campo. Un momento di riflessione sul metodo e sulle aspettative nel calcio moderno.

. Luciano Spalletti in conferenza stampa è sempre uno spettacolo. Prima spiega che cos’ha detto a quel tifoso che in realtà lo tormentava dal primo minuto chiedendo il cambio di qualsiasi calciatore che sbagliasse il passaggio. Ma poi Spallettone scatta alla domanda di un giornalista sulla “partita difficile contro il Benfica”. Ecco la reazione del tecnico della Juventus: «Secondo me non è così. È stata veramente una partita difficile? No. È stata difficile dal ventesimo in poi dove hanno avuto palla loro ma non hanno creato quasi niente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo sfogo di Spalletti: «Non capisco. Teniamo palla e non vinciamo, e non va bene. Teniamo meno palla e vinciamo, e non va bene lo stesso»

Argomenti discussi: Lo sfogo di Spalletti: Non capisco. Teniamo palla e non vinciamo, e non va bene. Teniamo meno palla e vinciamo, e non va bene lo stesso In conferenza dopo Juventus-Benfica: Con voi (giornalisti) le buschiamo sempre: le altre partite si è fatto bene però

