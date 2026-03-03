Rula Jebreal | Trump è un bugiardo seriale vuole conquistare l'Iran e trasformarlo in un'altra Gaza

Rula Jebreal, giornalista, scrittrice ed esperta di politica internazionale, ha commentato l’attacco di Usa e Israele all’Iran. In un’intervista a Fanpage.it, ha dichiarato che Donald Trump è un bugiardo seriale e ha affermato che il suo obiettivo è conquistare l’Iran e trasformarlo in un’altra Gaza. La sua analisi si concentra sul ruolo degli Stati Uniti e di Israele in questa operazione.

Intervista di Fanpage.it a Ruba Jebreal, giornalista, scrittrice e esperta di politica internazionale sull'attacco di Usa e Israele all'Iran. Il vero obiettivo di Trump è avere il dominio del Medio Oriente. Assieme a Netanyahu vuole trasformare il Paese in uno Stato fallito, consumarlo con una guerra civile e farne una nuova Gaza.