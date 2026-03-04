Durante la trasmissione E’ sempre Cartabianca su Rete 4, Rula Jebreal e Concita De Gregorio hanno commentato le recenti tensioni internazionali. La giornalista ha rivolto un commento durissimo a Donald Trump, definendolo “l’unico stupido abbastanza da farlo”, mentre si è concentrata sulla responsabilità di Bibi Netanyahu per la guerra contro l’Iran. La discussione ha visto opinioni forti e accuse dirette tra i presenti.

La colpa della guerra contro l'Iran è di Bibi Netanyahu, gli insulti sono solo per Donald Trump. A E' sempre Cartabianca, su Rete 4, Rula Jebreal e Concita De Gregorio sparano a zero sul presidente degli Stati Uniti. "Vuoi dire che è stato in qualche modo Netanyahu a decidere sull'accelerazione di questo bombardamento?", domanda Bianca Berlinguer alla Jebreal. "Ma non lo dico io, Bianca. L'ha detto il ministro degli esteri americano ieri notte, Marco Rubio - replica la giornalista di origine palestinese, che si divide oggi tra Italia e Stati Uniti -. Cosa ha detto? Ha detto in maniera chiara alle televisioni americane che abbiamo dovuto intervenire perché Israele lo avrebbe fatto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - E' sempre CartaBianca, Rula Jebreal insulta Trump: "L'unico stupido abbastanza per farlo"

Rula Jebreal a Fanpage.it: “Trump vuole tornare all’imperialismo ottocentesco. L’UE corre verso il suicidio”Secondo Rula Jebreal, il genocidio di Gaza segna la morte del diritto internazionale: Trump rilancia la logica dell’impero, aprendo la strada a nuove...

Leggi anche: Rula Jebreal: “Trump è un bugiardo seriale, vuole conquistare l’Iran e trasformarlo in un’altra Gaza”

Aggiornamenti e notizie su Rula Jebreal

Temi più discussi: Caracciolo sconvolge la Gruber: Se tu ora chiami Trump... | Libero Quotidiano.it; È Sempre Cartabianca, l’attacco all’Iran al centro del talk; Soumar, il missile che può colpire l'Italia: quali sono le aree a rischio | Libero Quotidiano.it; Teheran resuscita i Patti di Abramo. I Paesi arabi tornano nelle braccia di Israele | Libero Quotidiano.it.

Rula Jebreal: Trump è un bugiardo seriale, vuole conquistare l’Iran e trasformarlo in un’altra GazaIntervista di Fanpage.it a Ruba Jebreal, giornalista, scrittrice e esperta di politica internazionale sull'attacco di Usa e Israele all'Iran ... fanpage.it

Provaci ancora RulaVogliamo subito dichiarare la nostra simpatia per Rula Jebreal; peccato che si creda una giornalista. Comunque. Ieri, a Montecitorio, Rula Jebreal con Sigfrido Ranucci e Giuseppe Conte tre esponenti ... ilgiornale.it

"Trump è stato costretto da Netanyahu a intervenire in Iran" Rula Jebreal interviene a #ÈsempreCartabianca facebook