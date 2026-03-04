Ruba in un garage condominiale ma all' uscita trova i carabinieri

Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre usciva da un garage condominiale in via Francia ad Aprilia. Durante il controllo, sono stati trovati alcuni oggetti rubati, tra cui uno scatolone con giochi e una telecamera. L’individuo aveva appena compiuto il furto e stava lasciando il palazzo quando è stato intercettato dalle forze dell’ordine.

Il giovane di 25 anni ha tentato la fuga su una bici ma è stato immediatamente fermato. I fatti ad Aprilia E' stato sorpreso mentre usciva da un garage condominiale in via Francia, ad Aprilia, dove aveva portato via alcuni oggetti, uno scatolone contenente dei giochi e una telecamera. L'uomo, un 25enne cittadino del Kosovo, già noto alle forze di polizia, si è ritrovato faccia a faccia con i carabinieri qualche istante aver commesso il furto. A quel punto ha cercato di darsi alla fuga a bordo della bicicletta con cui era arrivato in via Francia, anche questa in realtà risultata rubata poco prima. La sua fuga è stata però interrotta...