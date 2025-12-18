Rapinata del cellulare nel garage condominiale in viale Dante 72enne finisce all' ospedale

Una donna di 72 anni è rimasta vittima di una rapina nel garage condominiale di viale Dante, finendo in ospedale. La serata di ieri ha visto l’intervento della polizia, chiamata a seguito di una segnalazione di aggressione da parte di alcuni individui nei confronti di una donna nel cuore del quartiere. Un episodio che desta preoccupazione e che richiede attenzione sulla sicurezza nel nostro territorio.

Nella serata di ieri la volante della polizia è intervenuta in viale Dante dopo che era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna da parte di alcuni individui.Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una donna di 72 anni: ha riferito che dopo aver parcheggiato l'auto nel garage. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Partiti i lavori del secondo stralcio del nuovo viale Ceccarini, il cantiere si snoda fino a viale Dante Leggi anche: Anziana rapinata. Le rubano la borsa e finisce in ospedale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 72enne aggredita e rapinata in via Dante Alighieri a Piacenza. Rapinata del cellulare nel garage condominiale in viale Dante, 72enne finisce all'ospedale - Nella serata di ieri la volante della polizia è intervenuta in viale Dante dopo che era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna da parte di alcuni individui. ilpiacenza.it

Rapinata del Rolex in garage a Roma, ladro spara a terra - Spari ieri sera durante una rapina in un garage condominiale alla periferia di Roma. ansa.it

Donna rapinata del cellulare in centro a Napoli, il malvivente ha solo 16 anni: arrestato - Nella fattispecie, nel pomeriggio di ieri, domenica 17 agosto, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione ... fanpage.it

Rapina in strada a Brescia: due uomini strappano il cellulare a una donna, tentano la fuga e vengono fermati e arrestati dalla Polizia. #Arresti #Brescia #polizia #rapina - facebook.com facebook

Rapina in centro, uomo armato di coltello ruba smartphone e cellulare ad un giovane x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.