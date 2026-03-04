Rovigo | senzatetto muore nel parcheggio la cronaca di una fine

Un uomo di 45 anni senza fissa dimora è morto nel parcheggio del supermercato Interspar a Rovigo. La vicenda è avvenuta in viale Porta Adige, dove il senzatetto è stato colto da un malore fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte.

La vita di Pietro Fosco si è spezzata improvvisamente nel parcheggio del supermercato Interspar a Rovigo, dove il 45enne senza fissa dimora è colto da un malore fatale mentre si trovava in viale Porta Adige. L'uomo è caduto a terra sotto gli occhi dei passanti e, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Il decesso è avvenuto ieri mattina verso le dieci, trasformando una mattinata ordinaria in una scena drammatica che ha mobilitato soccorsi e forze dell'ordine sul luogo dell'accaduto. Le prime verifiche indicano cause naturali legate alle precarie condizioni di vita dell'uomo, ma l'evento riaccende il dibattito sulla marginalità urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

