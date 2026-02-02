Voglio sapere se il senzatetto di Rovigo è mio figlio | parla la mamma di Sidney Lute scomparso nel 2016

La mamma di Sidney Lute ha parlato a Fanpage.it, raccontando la sua storia. Natasja, madre del 19enne olandese scomparso nel 2016, si è recata a Rovigo e ha incontrato un giovane che ricorda molto suo figlio. Ora si chiede se il ragazzo che ha davanti possa essere suo figlio, e questa domanda le sta facendo battere il cuore.

A Fanpage.it parla Natasja, la mamma di Sidney Lute. Il 19enne olandese è scomparso nel 2016 e oggi a Rovigo c'è un giovane che assomiglia al figlio. La donna ha deciso di fare il test del Dna: "Molti sono convinti che sia lui, vorremmo avere una certezza".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

