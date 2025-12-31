Nominato commissario prefettizio dopo le dimissioni dei consiglieri e la sfiducia al sindaco

Il consiglio comunale di Portico di Caserta si appresta allo scioglimento, dopo le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri. La prefetta Lucia Volpe ha inoltrato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento dell’organo consiliare, nominando un commissario prefettizio in seguito alla sfiducia al sindaco e alle dimissioni dei consiglieri.

Il consiglio comunale di Portico di Caserta si avvia verso lo scioglimento. La prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha infatti formulato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento dell’organo consiliare a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

