Nominato commissario prefettizio dopo le dimissioni dei consiglieri e la sfiducia al sindaco
Il consiglio comunale di Portico di Caserta si appresta allo scioglimento, dopo le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri. La prefetta Lucia Volpe ha inoltrato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento dell’organo consiliare, nominando un commissario prefettizio in seguito alla sfiducia al sindaco e alle dimissioni dei consiglieri.
Il consiglio comunale di Portico di Caserta si avvia verso lo scioglimento. La prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha infatti formulato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento dell’organo consiliare a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Cosa succede a Cervia dopo le dimissioni del sindaco: commissario prefettizio ed elezioni
Leggi anche: Laurito, disposta la sospensione del consiglio comunale: nominato il Commissario Prefettizio
Sindaco decaduto a Sorano. Già nominato il commissario; Terremoto politico a Vallelonga, dopo le dimissioni di 6 consiglieri arriva il commissario prefettizio · ilvibonese.it; Sorrento. Nominato un nuovo sub commissario prefettizio; Si dimettono sei consiglieri a Vallelonga, nominato il commissario prefettizio.
Terremoto politico a Vallelonga, dopo le dimissioni di 6 consiglieri arriva il commissario prefettizio - A traghettare l’ente fino a prossime elezioni sarà Maria Luisa Greco, viceprefetto aggiunto della Prefettura di Vibo Valentia. ilvibonese.it
Prefetto di Vicenza: Arzignano, nominato il Commissario prefettizio - Prefetto di Vicenza, Arzignano, in vista dello scioglimento del consiglio comunale ha sospendeso il medesimo e nominato il Commissario prefettizio ... vicenzareport.it
Si dimettono sei consiglieri a Vallelonga, nominato il commissario prefettizio - Pochi giorni fa le dimissioni dei consiglieri in contrasto con la sindaca Maria Grazia Mazzotta ... corrieredellacalabria.it
“Una grande sfida con Prioli e Calamai”. Galliera, Quaglia nominato commissario per un anno - facebook.com facebook
Benevento, Gerardo Giorgione nominato Commissario Cittadino di Forza Italia - x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.