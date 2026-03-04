Roma stop alle trasferte | il 19 marzo i tifosi presenteranno il ricorso al Consiglio di Stato

Il 19 marzo i tifosi della Roma presenteranno un ricorso al Consiglio di Stato per contestare il divieto di partecipare alle trasferte. Le autorità hanno deciso di mantenere in vigore il provvedimento che impedisce ai supporter residenti a Roma e provincia di seguire la squadra nella trasferta di Bologna. La decisione riguarda esclusivamente i tifosi locali, senza altre specifiche limitazioni.

Calciomercato Roma, bomba di Tuttosport: Malen via senza Champions e pronto ad approdare in un'altra big di Serie A. L'indiscrezione sull'olandese

Stop alle trasferte, i tifosi di Fiorentina, Napoli e Roma fanno ricorso al TARIl Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) si appresta a esaminare un fronte comune di contestazioni che coinvolge migliaia di tifosi di...

Inter, stop alle trasferte per i tifosi fino al 23 marzo dopo il petardo contro AuderoLa tifoseria dell’Inter paga caro il petardo lanciato da un tifoso al portiere Emil Audero durante la partita di domenica contro la Cremonese.

Payback medtech, il Consiglio di Stato sospende in via cautelare le prime sentenze del Tar. Conflavoro Pmi Sanità: udienza di merito il 24 settembre 2026. facebook

Consiglio di Stato: chiudere completamente una pergotenda con vetrata mobile è abuso edilizio . Incremento di volumetria = ordine di demolizione confermato dal CDS (Sez. II, sent. 1526/2026). gdc.ancidigitale.it/il-consiglio-d… x.com