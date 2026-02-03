I tifosi dell’Inter non potranno più seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo. La decisione arriva dopo il lancio di un petardo contro il portiere Emil Audero durante la partita di domenica contro la Cremonese. La società ha deciso di sospendere i trasferimenti dei supporter per cercare di evitare altri incidenti simili.

La tifoseria dell’ Inter paga caro il petardo lanciato da un tifoso al portiere Emil Auder o durante la partita di domenica contro la Cremonese. A seguito di quanto accaduto allo stadio Zini, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri dei biglietti ai residenti in Lombardia. Il provvedimento è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, stop alle trasferte per i tifosi fino al 23 marzo dopo il petardo contro Audero

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte dei tifosi dell'Inter fino al 23 marzo, escludendo il derby di ritorno.

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell'Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona.

