Stop alle trasferte i tifosi di Fiorentina Napoli e Roma fanno ricorso al TAR

Il TAR del Lazio si prepara a discutere i ricorsi di migliaia di tifosi di Fiorentina, Napoli e Roma. Le proteste nascono dopo le restrizioni alle trasferte e mettono in discussione le decisioni delle autorità sportive. La questione è calda e potrebbe portare a novità importanti per il mondo del calcio italiano.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) si appresta a esaminare un fronte comune di contestazioni che coinvolge migliaia di tifosi di calcio italiani. Un'unica udienza, fissata per il prossimo 17 febbraio, deciderà sulle sorti dei ricorsi presentati dai sostenitori di Fiorentina, Napoli e Roma contro il divieto di trasferte imposto dal Ministero dell'Interno. La decisione governativa, motivata da gravi episodi di violenza tra ultras avvenuti lungo le principali arterie stradali del paese, ha scatenato una reazione immediata e determinata da parte delle associazioni dei tifosi, che denunciano una punizione collettiva e una violazione dei propri diritti.

