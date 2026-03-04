Roma Michelangelo è l’autore del Cristo Salvatore custodito a Sant’Agnese fuori le mura

A Roma è stato annunciato che il Cristo Salvatore, conservato a Sant’Agnese fuori le mura, è stato attribuito a Michelangelo. Una nuova ricerca e alcuni documenti recenti collegano l’opera direttamente al famoso scultore toscano, portando a una riattribuzione rispetto alla precedente incertezza. La scoperta ha suscitato grande attenzione tra gli esperti e gli appassionati d’arte.

Presentata la clamorosa riattribuzione del busto finora anonimo: nuovi documenti collegherebbero l'opera direttamente al Buonarroti Per secoli è rimasto nell'anonimato, osservato da fedeli e visitatori senza un nome certo da potergli attribuire, ma da oggi cambia tutto. Infatti, il busto del Cristo Salvatore conservato nella Basilica di Sant'Agnese fuori le mura sarebbe opera di Michelangelo Buonarroti. La notizia, destinata a far dibattere storici dell'arte e studiosi di tutto il mondo, è stata presentata in conferenza stampa dalla ricercatrice Valentina Salerno insieme ai Canonici Regolari Lateranensi, che reggono il complesso monumentale sulla Via Nomentana.