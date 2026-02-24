Roma blindata | Gasperini balla sul primato della miglior difesa d’Europa

Roma ha rafforzato la sua difesa, grazie a una trasformazione tattica che ha reso il reparto arretrato quasi impenetrabile. La causa di questa solidità risiede nelle nuove strategie adottate sotto la guida tecnica, che hanno migliorato la compattezza e la disciplina dei difensori. Ora la squadra si presenta come una delle più difficili da superare in Europa, conquistando una posizione di rilievo nella classifica delle migliori difese del continente. La questione rimane aperta, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida.

Non è solo una questione di punti, ma di solidità strutturale. Se la Roma oggi occupa il terzo gradino del podio, il merito risiede in una metamorfosi tattica che ha trasformato Trigoria in un bunker inaccessibile. Come riportato da Il Messaggero, l'entusiasmo di Gian Piero Gasperini – immortalato in una "Gasp dance" liberatoria sotto la Tribuna Monte Mario – è il riflesso di una perfezione difensiva che sta riscrivendo le gerarchie continentali. Con soli sedici gol incassati in ventisei giornate, la retroguardia giallorossa si attesta come la meno penetrata d'Europa, superando colossi del calibro dell' Arsenal di Arteta e del Real Madrid (entrambi a quota 21).

