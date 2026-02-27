Per la partita di Europa League tra Bologna e Roma, i tifosi giallorossi non potranno seguire la trasferta. Il divieto di trasferta è stato deciso dal Viminale e riguarda i residenti nella provincia di Roma. La partita si giocherà al Dall'Ara e, al momento, non ci sono alternative per i supporter della squadra capitolina.

Doppia beffa per la Roma in Europa League. Oltre al derby italiano col Bologna e alla parte più ostica del tabellone (dove albergano Aston Villa, Porto e Stoccarda) la squadra di Gasperini il 12 marzo al Dall’Ara dovrà fare a meno dei suoi tifosi. La decisione di vietare tutte le trasferte ai residenti del comune di Roma, presa dal Viminale il 20 gennaio scorso, infatti vale per tutto il territorio italiano indipendentemente dalla competizione e non può essere messa in dubbio dall’Uefa. Di conseguenza nella gara d’andata degli ottavi di finale - a meno di improbabili revisioni - non ci sarà lo zoccolo duro del tifo romanista che invece sarebbe potuto partire senza problemi per il Belgio in caso di accoppiamento col Genk. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna-Roma di Europa League, resta il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi

Casertana-Benevento, i tifosi giallorossi non ci saranno: in arrivo il divieto di trasferta

Il Tar boccia i ricorsi: resta il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina

