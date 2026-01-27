Il secondo vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, coinvolgendo i capi di Stato e di governo dei due continenti. L’evento rappresenta un momento importante per rafforzare le relazioni e promuovere opportunità di collaborazione tra Italia e Africa, con particolare attenzione alle tematiche di sviluppo e cooperazione internazionale.

L’Italia organizzerà il secondo Vertice Italia-Africa a livello di Capi di Stato e di Governo il 13 febbraio ad Addis Abeba. La premier Giorgia Meloni aveva anticipato nel corso della conferenza stampa di inizio anno che la prossima edizione del summit, a cadenza biennale, si sarebbe svolta in Etiopia, a conferma dell’approccio paritario che muove la cooperazione nella cornice del Piano Mattei. In Etiopia il secondo Vertice Italia-Africa. «Si conferma così il rafforzamento delle relazioni strategiche con il continente africano e il consolidamento degli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa, lanciato a Roma nel gennaio 2024», si legge in una nota di Palazzo Chigi, che sottolinea come il vertice si svolgerà in concomitanza con il Vertice dell’Unione Africana, alla vigilia dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piano Mattei: dopo Roma, Addis Abeba. Il secondo vertice Italia-Africa sarà in Etiopia

Il secondo Vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia.

Il Piano Mattei prosegue con determinazione, con un focus sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Africa.

