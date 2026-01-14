Cinema e giovani torna l' Ennesimo Film Festival

Dal 26 aprile al 3 maggio, torna a Fiorano Modenese l'Ennesimo Film Festival, dedicato al cinema e ai giovani. Questa edizione propone nuovamente il progetto Terzo Giurato, che coinvolge studentesse e studenti nella valutazione dei cortometraggi. Un’occasione per avvicinare il pubblico giovane al cinema e promuovere il confronto tra le generazioni attraverso il linguaggio cinematografico.

Torna, dal 26 aprile al 3 maggio, Ennesimo Film Festival a Fiorano Modenese, e con la kermesse di cortometraggi anche l'attenzione riservata al pubblico più giovane: in questa edizione, sarà riproposto il Terzo Giurato, il progetto che offre la possibilità a un gruppo composto da studentesse e.

