Cinema e giovani torna l' Ennesimo Film Festival

Dal 26 aprile al 3 maggio, torna a Fiorano Modenese l'Ennesimo Film Festival, dedicato al cinema e ai giovani. Questa edizione propone nuovamente il progetto Terzo Giurato, che coinvolge studentesse e studenti nella valutazione dei cortometraggi. Un’occasione per avvicinare il pubblico giovane al cinema e promuovere il confronto tra le generazioni attraverso il linguaggio cinematografico.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.