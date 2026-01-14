Cinema e giovani torna l' Ennesimo Film Festival
Dal 26 aprile al 3 maggio, torna a Fiorano Modenese l'Ennesimo Film Festival, dedicato al cinema e ai giovani. Questa edizione propone nuovamente il progetto Terzo Giurato, che coinvolge studentesse e studenti nella valutazione dei cortometraggi. Un’occasione per avvicinare il pubblico giovane al cinema e promuovere il confronto tra le generazioni attraverso il linguaggio cinematografico.
Torna, dal 26 aprile al 3 maggio, Ennesimo Film Festival a Fiorano Modenese, e con la kermesse di cortometraggi anche l’attenzione riservata al pubblico più giovane: in questa edizione, sarà riproposto il Terzo Giurato, il progetto che offre la possibilità a un gruppo composto da studentesse e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Torino Film Festival, il grande cinema torna all’ombra della Mole
Leggi anche: Afragola Film Festival: quinta edizione tra cinema, arti visive e formazione nel segno dei giovani talenti
Torna il "cinema sotto le stelle" - "E’ iniziato un doppio appuntamento cinematografico rivolto alle nuove generazioni – spiega l’amministrazione Costantini –. ilrestodelcarlino.it
Cina: benvenuti i giovani taiwanesi nell'industria continentale del cinema, della televisione e dei videogiochi Il 14 gennaio, durante la conferenza stampa ordinaria dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan, un giornalista ha chiesto maggiori informazioni sul successo facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.