Roma Battaglia | solidarieta’ a circolo Tor Marancia gesti gravi

L'assessore Pino Battaglia esprime solidarietà al circolo di Tor Marancia dopo gravi episodi di vandalismo. Al circolo di Tor Marancia “e a tutti i suoi iscritti va la mia piena solidarieta’”. Lo dichiara in una nota l’assessore alle Periferie di Roma Pino Battaglia. “L’episodio e’ grave e va condannato, tanto piu’ perche’ segue le scritte ingiuriose comparse nei giorni scorsi e la bandiera danneggiata nei mesi passati. Le sedi di partito sono luoghi di partecipazione e di discussione aperti alla comunita’ democratica: colpendole si viola il confronto civile e si indebolisce la qualita’ della nostra vita pubblica”, conclude Battaglia. Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Vandalizzata con una svastica la targa di Giovanni Tagliavini, deportato nel campo di Mauthausen, a Tor Marancia.

