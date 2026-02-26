Roma Battaglia | solidarieta’ a circolo Tor Marancia gesti gravi

L'assessore Pino Battaglia esprime solidarietà al circolo di Tor Marancia dopo gravi episodi di vandalismo. Al circolo di Tor Marancia “e a tutti i suoi iscritti va la mia piena solidarieta’”. Lo dichiara in una nota l’assessore alle Periferie di Roma Pino Battaglia. “L’episodio e’ grave e va condannato, tanto piu’ perche’ segue le scritte ingiuriose comparse nei giorni scorsi e la bandiera danneggiata nei mesi passati. Le sedi di partito sono luoghi di partecipazione e di discussione aperti alla comunita’ democratica: colpendole si viola il confronto civile e si indebolisce la qualita’ della nostra vita pubblica”, conclude Battaglia. Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Tor Marancia, svastica sulla targa in ricordo di un deportato nei campi di concentramentoVandalizzata con una svastica la targa di Giovanni Tagliavini, deportato nel campo di Mauthausen, a Tor Marancia.

Nuovo grave atto intimidatorio nazifascista contro la memoria e la storia profondamente antifascista di Tor Marancia. Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2026 ignoti hanno sfregiato con una svastica il pannello informativo dedicato a Giovanni Tagliavini, antifas - facebook.com facebook