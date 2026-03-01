Buon compleanno Gene Gnocchi Rino Formica Roberto Ciufoli…

Oggi si festeggiano diverse ricorrenze: Gene Gnocchi, Justin Bieber, Rino Formica, Lamberto Dini, Carlo Regalia e Paris compiono gli anni. Sono presenti nel mondo dello spettacolo, della politica e della musica, e ognuno di loro ha raggiunto traguardi distinti nelle proprie carriere. La giornata coincide con le celebrazioni per queste personalità di varia provenienza e settore.

Buon compleanno Gene Gnocchi, Justin Bieber, Rino Formica, Lamberto Dini, Carlo Regalia, Paris dell'Unto, Alfio Krancic, Lamberto Giorgi, Luisella Albanella, Ron Howard, Roberto Ciufoli, Michelino Davico, Ubaldo Righetti. Oggi 1° marzo compiono gli anni: Rino Formica, politico; Lamberto Dini, economista, dirigente d'azienda, politico; Carlo Regalia, ex calciatore Cagliari, allenatore, dirigente; Paris dell'Unto, politico; Giuseppe Ciani, pittore, scrittore; Giovanni de Censi, banchiere, dirigente d'azienda; Guido Ziccone, politico, avvocato; Giuliano di Bernardo, filosofo; Stefano Piano, storico delle religioni, orientalista.