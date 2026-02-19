I tipi di Ciufoli Risate sull’uomo dei nostri tempi

Il nome di Ciufoli ha fatto sorridere molti, grazie a uno spettacolo che combina monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni. La causa di questo successo è la sua capacità di interpretare personaggi diversi, dal timido all’eroe, con un tocco di comicità. La serata, tenutasi a Pratovecchio, ha coinvolto il pubblico con battute veloci e momenti di musica dal vivo. Tra risate e improvvisazioni, l’attore ha mostrato quanto può essere vario il mondo di chi si mette in scena. Il pubblico ha applaudito a lungo, chiedendo il bis.

PRATOVECCHIO Monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni, in un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all'indeciso, dal timido al supereroe, al danzatore. Potere di " Tipi ", di e con Roberto Ciufoli, lo spettacolo in programma stasera alle ore 21 al teatro Antei di Pratovecchio. Roberto Ciufoli propone varie tipologie umane, mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda ad un atteggiamento fisico ben preciso. Un modo di parlare e di scegliere le parole attraverso appunto monologhi, sketch, balli e canzoni in un viaggio divertente che affronta tutte le tipologie umane.