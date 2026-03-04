Ritardi logistici a Melbourne | la FIA sospende i coprifuochi fino a venerdì

A Melbourne, la FIA ha deciso di sospendere i coprifuochi fino a venerdì a causa di ritardi logistici. Il fine settimana di Formula 1 si svolge in un clima insolito, influenzato da tensioni internazionali che hanno causato problemi organizzativi. La decisione riguarda la gestione delle restrizioni temporanee, mentre team e organizzatori si preparano alle qualifiche e alle gare previste nei prossimi giorni.

Il weekend di Formula 1 che porta Melbourne al centro dell'attenzione si sviluppa in un contesto atipico, segnato da tensioni internazionali che hanno impattato sul traffico aereo globale e sulla logistica del paddock. i blocchi nei collegamenti e le deviazioni di rotta hanno allungato i tempi di viaggio per persone e componenti, costringendo le squadre a rivedere tempi e sequenze operative. in questo scenario, la preparazione delle vetture richiede maggiore flessibilità e attenzione alle nuove condizioni di movimento, con un crescendo di cautela nei piani di lavoro. Il contesto melburniano si caratterizza per effetti diretti sul flusso di materiali e sul personale.