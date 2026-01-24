Semina il panico in centro e nel Santuario con una pistola | bloccato un giovane

A Vallo della Lucania, un giovane di Abatemarco è stato fermato dopo aver seminato il panico nel centro e nel Santuario, armato di una pistola. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dei cittadini. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra residenti e visitatori, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Attimi di forte tensione a Vallo della Lucania, dove un giovane originario di Abatemarco ha seminato il panico in diversi punti del centro cittadino, creando allarme tra residenti e passanti. Il ragazzo si aggirava per le strade in evidente stato di agitazione, causando disturbo in più luoghi.

