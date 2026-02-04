rissa tra sudamericani con mazze chiodate e tentato omicidio chieste 10 condanne

Una rissa violenta tra alcuni uomini sudamericani è finita con quattro persone ferite gravemente. La scena si è svolta in strada, dove sono volate mazze chiodate e colpi pesanti. I soccorritori sono intervenuti subito, portando le vittime in ospedale. La polizia ha aperto un’indagine e ha chiesto dieci condanne per tentato omicidio e altri reati legati alla rissa. La zona è ancora sotto shock per quanto accaduto.

Dieci condanne a pene fino a sei anni e quattro mesi di carcere. Le ha chieste oggi, 3 febbraio, il sostituto procuratore di Torino Paolo Scafi per alcuni degli imputati per le violenze in strada del 28 maggio 2025. Era stato un episodio crudissimo, ripreso anche da alcuni residenti tra via Bra e corso Giulio Cesare, che hanno scosso l’opinione pubblica e creato allarme e preoccupazione. La sentenza del giudice è attesa per marzo. La pena più alta è stata richiesta per un uomo accusato sia di rissa sia di tentato omicidio, con alcuni precedenti penali. Per altre due persone a cui vengono contestati gli stessi reati, l’accusa ha chiesto cinque anni di carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il processo per le violenze del 28 maggio 2025 a Torino entra nel vivo.

