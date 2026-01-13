A teatro per aiutare i “pelosetti“. Serata di musica, magia e cabaret.

Domani sera alle 21, al teatro San Girolamo, si terrà uno spettacolo dedicato ai diritti degli animali, con musica, magia e cabaret. L’evento, organizzato a favore della Lav, mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del benessere degli animali e a raccogliere fondi per la loro tutela. Un’occasione per condividere momenti di intrattenimento e contribuire a una causa importante.

C’è grande attesa per lo spettacolo di domani sera alle 21 al teatro San Girolamo a favore della Lav, l’associazione per i diritti degli animali. L’idea è nata recentissimamente dopo la collaborazione di Alessandro Galli con Chiara Testi, responsabile Lav Lucca, in occasione del progetto del calendario Lav 2026 che quest’anno ha visto anche il Galli come testimonial. In breve tempo è stata focalizzata l’idea dello spettacolo e così Alex, supportato da Mario Galli, ha messo in piedi un cast di grande livello. Tutto ciò supportato dal Comune di Lucca e da ViviLucca. Padrone di casa sarà l’impeccabile Graziano Salvadori, reduce dal grande successo dello spettacolo del 31 dicembre scorso al teatro 4 Mori di Livorno; a lui il compito di condurre la serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

