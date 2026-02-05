Al teatro Sardone di Altavilla Irpina Pino Guerrera in scena con One man show

Pino-Guerrera Domenica sera al teatro Sardone di Altavilla Irpina, Pino Guerrera sale sul palco con il suo “One man show”. L’appuntamento rientra nella stagione teatrale organizzata da Artesia, con la direzione artistica del Maestro Rino Villani. L’evento inizia alle 19, e molti spettatori si sono già presi un posto in sala, curiosi di vedere Guerrera in azione. La serata promette di essere un momento di divertimento e intrattenimento per il pubblico locale.

Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19.00, al Teatro "Alfredo Sardone" di Altavilla Irpina continua l'apprezzato cartellone della stagione teatrale, per proporre, sempre grazie ad "Artesia", con la direzione artistica del Maestro Rino Villani e il patrocinio del Comune di Altavilla Irpina, questa.

