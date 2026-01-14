Un passo avanti per l' inclusione o una semplificazione che rischia di danneggiare chi vive l' autismo ogni giorno?

Le tecnologie assistive come spinni, cuffie e app rappresentano strumenti utili per molte persone con autismo, migliorando la gestione dello stress e la comunicazione. Tuttavia, è importante valutare attentamente se queste soluzioni rappresentano un passo avanti autentico verso l'inclusione o se rischiano di semplificare troppo le esigenze di chi vive questa condizione ogni giorno. Un approccio equilibrato è essenziale per garantire supporto reale e rispettoso.

( a skanews) – Ha uno spinner rosa che si aggancia al dito, aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la concentrazione, così come cuffie alle orecchie con cancellazione del rumore e un tablet con app che facilitano la comunicazione nel quotidiano. Mattel ha lanciato la Barbie con autismo, sviluppata in collaborazione con ASAN ( Autistic Self Advocacy Network ), organizzazione no profit che difende i diritti delle persone autistiche. È pensata, spiega l'azienda, per «rappresentare i modi con cui le persone autistiche vivono, elaborano e comunicano con il mondo che le circonda», e affinché sempre più bambini possano «identificarsi e sensibilizzarsi con Barbie».

