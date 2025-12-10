Cucina patrimonio dell' umanità Valditara | Orgoglio per una tradizione che vive ogni giorno nelle nostre scuole

La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, rappresenta un simbolo di eccellenza e tradizione. Questo riconoscimento evidenzia l'importanza della nostra gastronomia nel preservare identità e cultura, con un forte legame alle scuole e alla formazione delle nuove generazioni.

"Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità è un motivo di profondo orgoglio per il nostro Paese: un tributo alla qualità straordinaria dei nostri prodotti e un attestato al valore culturale e identitario che la nostra cucina porta con sé. I saperi artigianali e la trasmissione intergenerazionale delle tecniche della nostra tradizione culinaria sono parte integrante della storia italiana. Nelle nostre scuole questo patrimonio vive ogni giorno sia nei percorsi degli istituti alberghieri e agrari sia nelle attività di educazione alimentare che avvicinano i giovani alla ricchezza delle loro radici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

