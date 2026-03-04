Riprende il Doposcuola al Ciaf di Soci

Al Ciaf di Soci è ripreso il servizio di Doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, organizzato in collaborazione con Albero e la Rua. La ripresa si è svolta recentemente, permettendo ai giovani di seguire attività di supporto scolastico dopo l’orario delle lezioni. Il servizio si rivolge a studenti di diverse età, offrendo uno spazio dedicato alle attività extrascolastiche.

Ha ripreso il via presso il Ciaf di Soci il servizio di Doposcuola dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, realizzato in collaborazione con Albero e la Rua. Il servizio è attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 18. “Il progetto rappresenta la continuazione di un percorso avviato grazie ai fondi ottenuti tramite la partecipazione a un bando del Programma Regionale FSE+ 2021–2027, promosso dalla Regione Toscana. In questa nuova fase, il servizio sarà sostenuto con risorse interne del Comune, a testimonianza dell’importanza che attribuiamo a questa iniziativa. L’investimento ci consente di garantire un servizio di qualità sul territorio, organizzato e gestito da personale qualificato”, commenta l’assessora, Vittoria Valentini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

