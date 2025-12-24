BRINDISI - A venticinque anni dalla sua realizzazione, “Ciàf - La leggenda del Trofeo dei Giganti” è tornato sul grande schermo trovando nella sua città un’accoglienza calorosa e partecipe. La presentazione del 22 dicembre scorso al Cinema Impero di Brindisi si è rivelata una serata di grande. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - “Ciàf - la leggenda del trofeo dei giganti”: online il corto di Salvemini

Leggi anche: “Ciàf - La leggenda del trofeo dei giganti” torna sul grande schermo

Leggi anche: Secchia rapita, 700 anni fa. La battaglia di Zappolino e il trofeo che è leggenda

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giganti – Le leggende hawaiane del Sumo: Quando il “peso” del titolo è più imponente di quello del corpo - Le leggende hawaiane del Sumo, docuserie originale disponibile dal 22 Luglio nella sezione gratis della piattaforma: una storia enorme come la mole dei protagonisti; ... movieplayer.it

Il Napoli è Super! Notte azzurra, cuore infinito, storia riscritta. Il Napoli conquista la Supercoppa Italiana e porta a casa un altro trofeo da leggenda. Orgoglio, passione, identità: questa è Napoli. - facebook.com facebook