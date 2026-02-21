torna in scena il polvarone al berrettarossa di soci

Il Polvarone ritorna a teatro dopo una lunga assenza, portando in scena la commedia “Come eravamo” al Berrettarossa di Soci. La rappresentazione si svolgerà venerdì prossimo, attirando appassionati di teatro e curiosi del paese. La pièce, scritta dall’autrice Roberta Sodi, racconta storie di vita e ricordi del passato, coinvolgendo il pubblico con humor e nostalgia. La serata promette di essere un’occasione di svago e riflessione per gli spettatori locali.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – Torna in scena il Polvarone e lo fa al Berrettarossa di Soci con la commedia Come eravamo l’ultima pièc e scritta da Roberta Sodi. L’appuntamento è per le 17 di Domenica 22, ultimo serata della rassegna INVERNO A TEATRO organizzato dalla locale compagnia del Teatro dei Soci. Il gruppo aretino ha lavorato con grande impegno per presentarsi al meglio per questo spettacolo in Casentino. Sono ben 23 gli attori del gruppo aretino e da segnalare un altro gradito ritorno nelle file aretine. Si tratta di Piero Polverini, protagonista in passato di tante commedie del Polvarone.🔗 Leggi su Lanazione.it

