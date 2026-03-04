Rinnovo Leao il Milan accelera | contatti in corso e nuovo accordo in vista Ma ci sono due insidie

Il Milan sta lavorando al rinnovo del contratto di Rafael Leao, l’attaccante portoghese il cui accordo scadrà il 30 giugno 2028. In questi giorni sono in corso contatti tra il club e il giocatore, che potrebbero portare a un nuovo accordo. Tuttavia, ci sono due ostacoli che devono essere superati prima di formalizzare l’intesa definitiva.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è in corso il dialogo tra il Milan e Rafael Leao per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese, in scadenza il 30 giugno 2028. Ci sono già stati contatti, infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e lo staff di Leao, composto dai suoi familiari, dai manager e dai suoi legali di fiducia. E altri contatti ancora ci saranno prossimamente. Nel giugno 2023, ha ricordato la 'rosea', Leao - che era giunto al Milan dal Lille nell'estate 2019 - firmò il rinnovo quadruplicando il proprio stipendio: passò, infatti, da 1,5 milioni di euro netti a stagione agli attuali 5,5 più bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

